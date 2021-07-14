У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,2

Сейсмологи зафиксировали землетрясение у побережья Тайваня Фото: REUTERS

В ночь на среду, 14 июля, у побережья острова Тайвань произошло сильное землетрясение магнитудой 5,2. Об этом говорится в сообщении на сайте Геологической службы США (USGS).

По данным американских сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии примерно 9,3 километра от города Хуалянь с населением около 350 тысяч человек. Очаг землетрясение залегал на глубине десяти километров.

Сообщений о возможных жертвах, пострадавших и разрушениях пока не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 10 июля, сильное землетрясение магнитудой 6,4 произошло на севере Таджикистана. В результате погибли пять человек, жителей села Бустон в Таджикабадском районе.

А утром в понедельник, 12 июля, землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано недалеко от Курильских островов.