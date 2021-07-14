Москвичам пообещали бабье лето и продолжительную золотую осень в 2021 году

Жителям Москвы пообещали бабье лето и продолжительную золотую осень в 2021 году Фото: Василий Вахрин

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал жителям Москвы продолжительную золотую осень и бабье лето в текущем году.

Специалист рассказал, что в 2021 году листья будут опадать медленно из-за большого количества осадков. Также москвичей ожидает бабье лето.

- Но хочу еще раз напомнить, что такое бабье лето: это период сухой, ясной, теплой погоды после затяжного ненастья, поэтому, дорогие москвичи, ожидая бабье лето, помните, что сначала придется померзнуть, поежиться. Так устроена природа, — цитирует Вильфанда ТАСС.

Накануне Роман Вильфанд заявил, что загорать в период с 13 по 16 июля москвичам не стоит. В эти дни воздух в городе прогреется до 32-34 градусов, а уровень ультрафиолета в воздухе достигнет опасного для кожи количества.