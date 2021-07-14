В Киеве идут столкновения пенсионеров-силовиков и полиции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рядом со зданием Верховной рады Украины начались столкновения между протестующими пенсионерами силовых органов и сотрудниками полиции. Трансляцию протестной демонстрации ведет телеканал «Украина 24».

Пенсионеры требуют пересчета социальных выплат. В среду, 14 июля, они вышли на протесты к Верховной раде, депутаты которой сейчас проводят пленарное заседание.

После того, как протестующих оттеснили силовики, межу ними началась стычка. При попытке митингующих прорваться в здание парламента полицейские применили слезоточивый газ.

В феврале 2021 сотни пенсионеров силовых и военных структур вышли на протест в центре Киева, требуя пересмотреть критерии расчета социальных выплат. Тогда демонстранты требовали встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как писал сайт kp.ru, в марте 2021 под офисом Зеленского собрался очередной протест сторонников националиста Сергея Стерненко, требовавших его освобождения.