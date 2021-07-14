Жена Петра Мамонова рассказала об ухудшении состояния музыканта

Петр Мамонов с женой Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Основатель легендарной группы «Звуки Му» Петр Мамонов уже почти три недели находится в Коммунарке с диагнозом коронавирус. Музыкант плохо переносит заболевание. По словам его супруги Ольги, надежд на выздоровление с каждым днем становится все меньше, Мамонов по-прежнему в коме, его жизнь поддерживают на аппаратах.

«Состояние оценивается врачами как крайне тяжелое. Легкие целиком и полностью на ИВЛ. Он находится в коме. Сегодня уже 18-е сутки. Там уже даже нет попыток самостоятельного дыхания, все гораздо сложнее», — цитирует Ольгу Мамонову Пятый канал.

Женщина добавила, что состояние артиста ухудшается, и сын просит больше не комментировать данные о здоровье музыканта. Семья регулярно делилась новостями со СМИ, пока была надежда на выздоровление, сейчас ее почти нет.

«Ничего хорошего, все хуже и хуже. Горячая линия на сегодняшний момент сообщила, что состояние крайне тяжелое, дыхание полностью на ИВЛ. Там гораздо все сложнее пошло со вчерашнего дня. Но мне сын запретил говорить, а то шоу начнется какое-то. Я согласна с ним», — добавила Ольга в интервью телеканалу «360».

Накануне супруга Петра Мамонова рассказала, что после того как врачам несколько дней не удавалось вывести ее супруга из медикаментозной комы, решено было вновь погрузить его в медикаментозный сон. Если какое-то время врачи рассчитывали, что легкие музыканта справятся с нагрузкой самостоятельно, то теперь стало понятно, что поддерживать жизнь Мамонову помогает только ИВЛ, пишет ФАН.