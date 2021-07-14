Шойгу прибыл с инспекцией в войска Южного военного округа

Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Фото: Министерство обороны РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду прибыл в войска Южного военного округа (ЮВО). Цель - проверка соединений и частей, дислоцированных в Ростове-на-Дону и других гарнизонах.
В частности, глава российского военного ведомства проинспектирует мотострелковую дивизию, а также заслушает доклад командующего войсками ЮВО, генерала армии Александра Дворникова, о выполнении планов боевой подготовки в соединениях и частях, дислоцированных на территории военного округа.
Особое внимание министр намерен уделить и развитию социальной инфраструктуры войск.
Кроме того, Шойгу проверит ход выполнения государственного оборонного заказа компанией "Роствертол".