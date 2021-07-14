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Политика14 июля 2021 12:07

Шойгу прибыл с инспекцией в войска Южного военного округа

Также министр обороны заслушает доклад командующего войсками генерала армии Александра Дворникова
Виктор БАРАНЕЦВиктор БАРАНЕЦ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду прибыл в войска Южного военного округа (ЮВО). Цель - проверка соединений и частей, дислоцированных в Ростове-на-Дону и других гарнизонах.

В частности, глава российского военного ведомства проинспектирует мотострелковую дивизию, а также заслушает доклад командующего войсками ЮВО, генерала армии Александра Дворникова, о выполнении планов боевой подготовки в соединениях и частях, дислоцированных на территории военного округа.

Особое внимание министр намерен уделить и развитию социальной инфраструктуры войск.

Кроме того, Шойгу проверит ход выполнения государственного оборонного заказа компанией "Роствертол".