Эксперт Роспотребнадзора сообщил, что коронавирус не живет в воде и не передается во время купания

Эксперт рассказал о правилах поведения на пляже Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве установилась аномально жаркая погода. Зной не отпускает даже ночью, и единственным спасением для горожан стал отдых у воды. Ведущий эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, какие меры предосторожности стоит соблюдать на пляже и можно ли заразиться коронавирусом в воде.

По словам специалиста, ни вода в водоеме, ни песок на пляже не могут быть источником заражения COVID-19. Как отметил Лебедев, Вирусы могут жить в физрастворе, но начинают окисляться в обычной воде, а значит заразиться во время купания – невозможно.

При этом эксперт отметил, что если окружающая обстановка не является проводником вируса – это не значит, что на пляже можно расслабляться. В первую очередь угрозу несут другие посетители. Именно поэтому во время отдыха у воды, как и в других общественных местах, так важно держать социальную дистанцию, пишет «Российская газета».

Также врачи не рекомендуют принимать приглашение поучаствовать в пляжных играх от незнакомцев. К примеру, мяч для волейбола уже не так безопасен, через него подхватить вирус вполне реально.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков в среду, 14 июля, воздух в Москве прогреется до 34 градусов. В городе ожидаются сухие грозы, пишут «Известия».

Ранее руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил ужесточить правила поведения детей на воде. Эксперт считает необходимым, чтобы дети заходили в воду только в жилетах для купания. Курдесов уверен, что это поможет избежать множество несчастных случаев, передает RT.