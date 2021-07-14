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Общество14 июля 2021 13:53

Ольга Погодина о смерти Александра Стефановича: Только светлые воспоминания о нем

Актриса вспомнила, как в юности работала с режиссером
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Актриса Погодина прокомментировала смерть режиссёра Стефановича

Актриса Погодина прокомментировала смерть режиссёра Стефановича

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Смерть режиссера и бывшего супруга Аллы Пугачевой Александра Стефановича стала большой трагедией для Ольги Погодиной. Актриса вспомнила, как работала с ним в юности и призналась, что сейчас чувствует себя очень растерянно. Она выразила соболезнования в связи со смертью деятеля культуры и поделилась своими воспоминаниями о нем.

«Это кошмарная новость. К сожалению, мы работали в моей ранней юности и я очень растеряна. Это катастрофически трагично. Наша жизнь становится беднее и хуже без таких людей. Безусловно, только светлые воспоминания о нём», - цитирует Погодину Life.ru.

Александр Стефанович умер во вторник, 13 июля, в больнице имени Бахрушиных. Знаменитый режиссер болел коронавирусом и его организм не смог побороть инфекцию. Ему было 76 лет.

Церемония прощания с Александром Стефановичем состоится в Москве. Ее организацией займется Союз кинематографистов. Время и место прощания с кинорежиссером пока не названы, пишет ФАН.