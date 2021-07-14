В России выплаты на детей школьного возраста можно будет получить только безналично Фото: Алена Селезнева

Единовременную выплату на детей школьного возраста в размере 10 тысяч рублей можно будет получить только безналичным переводом на банковскую карту, сообщило Министерство труда и социальной защиты России.

Так как выплата единовременная, оформлять карту платежной системы «Мир» не требуется – для перевода подходят карты любой платежной системы, сказано на сайте ведомства.

Выплаты на детей школьного возраста начнутся с 16 августа 2021 года. Их могут получить семьи с детьми от 6 до 18 лет, выплаты положены на детей, рожденных с 3 июля 2003 года по 31 августа 2015 года включительно, уточняется в сообщении.

Также отмечается, что пособия положены детям школьного возраста вне зависимости от того, обучаются они в школе или нет. Выплату может получить даже подросток 17 лет, который уже поступил в колледж или университет.

Как писал сайт kp.ru, в послании Федерального собранию президент России Владимир Путин поручил произвести единовременную выплату в 10 000 рублей семьям с детьми школьного возраста.