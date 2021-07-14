В «Единой России» сообщили, что первые новые школьные автобусы и «скорые» регионы получат в августе

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Глава федерального Минпромторга Денис Мантуров уточнил, что завершить поставку социально важной техники планируется до конца текущего года

«Поставщики уже запустили технику в производство, первые поставки ожидаются в августе 2021 года сразу после утверждения перечня единственных поставщиков Правительством РФ», – отметил министр.

Напомним, это эта предложение «Единой России» вошло в недавнее Послание Владимира Путина. Ранее руководство партии обратилось к президенту страны с инициативой запустить программу масштабного обновления парка машин «Скорой помощи». В Послании глава государства отметил, что федеральное правительство в ближайшие 3 года дополнительно направит еще 5 тыс. новых «скорых» в села, поселки городского типа и малые города. То же касается школьных автобусов — глава государства поддержал предложение «Единой России». В партии говорят, что обязательно проконтролируют их поставки в регионы.

Отметим, что на обновление автопарка федеральные власти запланировали более 15 млрд рублей: 5,5 млрд – на «скорые», 10 млрд – на школьные автобусы. Для работы в скорой помощи будут использоваться автомобили на базе GAZelle NEXT и «Соболь», а также УАЗ 128811 и УАЗ 396223-02. Для перевозки школьников производители поставят автобусы «ГАЗель Бизнес», GAZelle NEXT, ПАЗ и УАЗ. Причем, автомобили будут иметь как стандартное, так и «северное» исполнение.