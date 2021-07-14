Умер Кристиан Болтански - известный художник Франции. Фото: EPA/FRANCK ROBICHON/ТАСС

Умер Кристиан Болтански, один из ведущих современных художников Франции. Его не стало на 77-м году жизни. Об этом в среду, 14 июля, сообщил экс-глава Национального центра искусства и культуры имени Жоржа Помпиду Бернар Блистен.

- Известного художника, фотографа и скульптора не стало этим утром в больнице Кошэн в Париже, куда он был госпитализирован несколько дней назад. Это был очень скромный человек, он скрывал свой недуг, пока мог. Огромная потеря. Он любил прежде всего передачу информации между людьми через истории и воспоминания. Кристиан Болтански останется одним из величайших рассказчиков своего времени и невероятным изобретателем, - сообщил Блистен, чьи слова цитирует AFP.

Кристиан Болтански родился в 1944 году во французской столице. В 14 лет он решил бросить школу, чтобы заниматься живописью и рисованием, а с 1969 года стал активно развивать творческую деятельность.

Работы художника, главными темами которых стали уничтожение и утрата прошлого, создавались из самых различный материалов – это были фотографии, рисунки на картоне, скульптуры и композиции из найденных предметов и одежды. В прошлом году парижский Центр Помпиду посвятил художнику выставку «Делать свое время», задуманную как единое гигантское произведение.