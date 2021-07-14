Умер Мамнун Хусейн, бывший президент Пакистана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Мамнун Хусейн, бывший президент Пакистана. Политика не стало на 81-м году жизни. Об этом в среду, 14 июля, сообщает телевизионный канал Geo TV, ссылаясь на информацию сына Хусейна.

По данные телеканала, экс-глава Пакистана долгое время был болен раков. В последние две недели Мамнун Хусейн проходил лечение от онкологического заболевания в частном медицинском учреждении. Вероятнее всего, именно эта болезнь стала причиной его смерти.

Мамнун Хусейн был президентом Пакистана в 2013 - 2018 годах. В 2013 году он стал 12-м президентом Пакистана. До того, как занять должность главы государства, он был губернатором местной провинции Синд.

Мамнун Хусейн считался соратником бывшего главы правительства государства Наваза Шарифа, который несколько лет назад был осужден в Пакистане по двум делам и в настоящее время находится на территории Великобритании.