Преемник Меркель предложил урегулировать споры по «Северному потоку — 2» через ЕС

Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Армин Лашет Фото: REUTERS

Кандидат в канцлеры Германии Христианско-демократического союза (ХДС) от консервативного блока Армин Лашет во время дискуссии по «Северному потоку — 2» предложил способ урегулировать споры. По его словам, «это экономический проект», однако должен быть учтен и «геополитический аспект»: эксплуатация газопровода не должна «обезвоживать» Украину.

Поэтому, по мнению наиболее вероятного преемника Меркель, при запуске трубопровода и выдаче очередного разрешения от Евросоюза нужно поставить условие, что его «нельзя использовать в геополитических целях». Как отметил Лашет, «с точки зрения политики все равно, поступает ли российский газ по земле или по морю».

«И трубопровод будет, возможно, в августе-сентябре готов, тогда вновь нужно выдать новое европейское разрешение, чтобы газ смог течь. И тогда можно поставить условие, что нельзя его использовать в геополитических целях», - приводит его слова газета Stuttgarter Zeitung.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что «Северный поток – 2» угрожает энергетической безопасности Европы и Украины. По его словам, Германия позиционирует себя как европейский лидер, но не может ничего сделать для того, чтобы «Россия не использовала газ как оружие против Украины и европейских стран».