В Забайкалье сошли с рельсов более 30 вагонов двух грузовых поездов

В Забайкалье сошли с рельсов более 30 вагонов грузовых поездов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Забайкалье сошли с рельсов более 30 вагонов двух грузовых составов, авария произошла на перегоне «Нанагры – Урюм», из-за чего пришлось приостановить движение пассажирских поездов. Об этом сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги.

«На перегоне «Нанагры – Урюм» Забайкальской железной дороги произошел сход 34 вагонов двух грузовых поездов. В настоящее время движение по перегону приостановлено», - говорится в сообщении.

В компании добавили, что в результате аварии люди не пострадали, «угрозы экологической безопасности нет». Причины, по которым грузовые вагоны сошли с рельсов, выясняются. В ликвидации последствий задействованы восстановительные поезда со станций Могоча, Зилово и Шилка.

Уточняется, что из-за произошедшего задерживаются два пассажирских поезда дальнего следования: «Москва – Владивосток» и «Чита – Благовещенск», их пассажиры обеспечены водой и дополнительным питанием на время ожидания.