Американский дипломат назвал судьбу Украины ее собственной ответственностью Фото: REUTERS

Будущее Украины находится только в ее руках, и ей нужно взять на себя ответственность за выбор своего пути. Такое заявление сделал заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент.

Как заявил американский дипломат, позиция США заключается в том, что не следует решать судьбу какой-либо страны, «будь то Украина или Белоруссия, или Россия». «Будущее страны принадлежит тем, кто родился в этой стране, и судьба Украины - это ответственность Украины», - приводит вести.ua слова зампомощника госсекретаря.

В марте Кент, будучи одним из руководителей Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США, выступил с основными задачами политики США на Кавказе. Среди прочего американский дипломат отметил, что Вашингтон должен подключиться к процессу урегулирования в Нагорном Карабахе, где на сегодняшний день сильны позиции России, Китая и Ирана.