Росстат: более четверти россиянок после декрета меняет работу Фото: REUTERS

Более четверти россиянок после декретного отпуска меняют работу. Такие данные приводит Росстата, где уточняют, что в среднем женщины в России находятся в декретном отпуске около двух с половиной лет.

В соответствии с данными комплексного наблюдения условий жизни населения, проведенного ведомством в 2020 году, выяснилось, что для женщин, вышедших из отпуска по уходу за ребенком в прошлом году, средняя продолжительность нахождения в декретном отпуске составила 29,2 месяца.

В 2018 году, когда проводило соответствующее исследование, женщины находились в декрете чуть меньше - 28,9 месяца.

По данным Росстата, большая часть россиянок (72%) вернулись на прежнее место работы, однако примерно четверть (28%) поменяли место работы. Как уточняется, чаще всего женщины принимают решение сменить место работы по собственному желанию, поскольку им необходим другой график работы.

Напомним, ранее был проведен опрос, в ходе которого выяснили, сколько мужчин готовы отправиться в декрет вместо супруги. Согласно данным, 12% опрошенных допускают такую возможность при отсутствии других вариантов. И только 27% респондентов заявили о готовности остаться дома и ухаживать за ребенком вместо мамы.