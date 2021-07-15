Греческий политик призвал Украину отказаться от авантюры "Крымская платформа" Фото: REUTERS

Бывший заместитель министра обороны Греции Костас Исихос призвал Киев отказаться от «опасной авантюры» проведения международного саммита «Крымская платформа».

Как считает Исихос, такая идея приведет к «тупиковой политике». Он выразил надежду, «что рано или поздно, здравый смысл, присущий украинскому народу, возобладает и его голос будет услышан» украинскими политиками.

По словам греческого политика, нынешние украинские власти являются заложниками, но в то же время и жертвами «гегемонии» Соединенных Штатов, ровно так, как это ранее происходило и с другими странами Восточной Европы.

«Но эти отношения не отражают реальной ситуации и настроений большинства украинского народа, имеющего многовековые исторические и духовные связи с русским народом», - приводит РИА Новости словам греческого политика.

Идею «Крымской платформы» ранее выдвинул президент Украины Владимир Зеленский. Согласно идее, целью саммита должно стать разъяснение гражданам Украины и жителям Крыма, а также информирование мирового сообщества о том, что и почему произошло на полуострове.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 16 марта 2014 года, когда подавляющее большинство граждан проголосовали за воссоединение с РФ.