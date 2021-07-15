Правительство направит более 200 млрд рублей на единовременные выплаты для школьников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 15 июля, правительство России направит более 200 миллиардов рублей на единовременные выплаты по десять тысяч рублей для школьников. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«По поручению президента правительство сегодня направит свыше 200 млрд рублей на единовременную выплату 10 тыс. рублей на всех школьников от шести до 18 лет, включая будущих первоклашек», - заявил председатель кабмина, напомнив, что согласно постановлению такую выплату также получат и ребята с ограничением по здоровью старше 18 лет, которые также продолжают учебу.

Напомним, в начале июня президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми по десять тысяч рублей с августа по декабрь текущего 2021 года. Согласно документу, выплаты буду произведены одному из родителей или опекунов детей в возрасте от шести до 18 лет при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября этого года, а также инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучают по основным общеобразовательным программам.