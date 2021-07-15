В Москве осудили мужчину, заселившегося в хостел с подтвержденным коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кузьминский суд Москвы приговорил к десяти месяцам ограничения свободы мужчину, который поселился в хостел, зная о том, что заражен коронавирусом.

В апреле 2020 года мужчина заболел COVID-19 и был выписан для продолжения лечения дома. При этом выписываясь, он предоставил медикам недостоверную информацию об адресе проживания и согласился соблюдать режим самоизоляции. Несмотря на это, осужденный заселился в хостел на Рязанском проспекте Москвы, в котором на тот момент проживали 20 человек, сообщается на сайте столичной прокуратуры.

«Скрыв при заселении от администрации хостела информацию о своем заболевании, он поставил под угрозу заражения COVID-19 работников и постояльцев», – сказано в сообщении.

Узнав о возбуждении уголовного дела, мужчина скрылся от правоохранителей и был найден только в мае 2021. Осужденный полностью признал свою вину.

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