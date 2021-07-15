Известный нидерландский журналист Питер де Фрис скончался после покушения

Покушение на мужчину произошло 6 июля 2021 года Фото: REUTERS

Известный нидерландский журналист Питер де Фрис скончался от полученных ранений после покушения в Амстердаме.

Покушение на мужчину произошло 6 июля 2021 года. Неизвестный обстрелял де Фриса. Мужчина получил серьезные ранения и был госпитализирован. По информации местных изданий, в де Фриса выстрелили не менее пяти раз.

- Питер боролся до конца, но не смог выиграть эту битву. Он умер в окружении любящих его людей, — приводит сообщение семьи журналиста RTL Nieuws.

Ранее умер петербургский спортивный журналист Леонид Генусов, который долгие годы комментировал игры футбольного клуба "Зенит" и вел тематические передачи на городском телевидении. По предварительным данным, причиной смерти известного журналиста и телеведущего стала внезапная остановка сердца. Леониду Генусову было 62 года.