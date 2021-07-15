Похороны Петра Мамонова пройдут на Троекуровском кладбище в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Церемония прощания с музыкантом и актером Петром Мамоновым пройдет на Троекуровском кладбище в Москве. При этом дата похорон пока неизвестна.

- Петра Мамонова похоронят на Троекуровском кладбище на аллее деятелей искусств. Дата похорон пока не определена, — цитирует свой источник в сфере культуры ТАСС.

В четверг, 15 июля, умер российский музыкант и актер Петр Мамонов. Скорбное известие о кончине 70-летнего Петра Николаевича сообщила его жена Ольга. Последние две недели он лежал в реанимации, был в коме. У звезды отказывали почти и сердце, развился сепсис из-за осложнений после заражения коронавирусом.

Артиста госпитализировали в конце июня. В начале июля знаменитого основателя группы "Звуки Му" и звезду фильмов "Такси-блюз", "Игла", "Остров" и "Царь" подключили к ИВЛ. Ситуацию осложняли сопутствующие заболевания артиста и проблемы с сердцем.