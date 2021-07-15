Мужчина напал с ножом на водителя и двух пассажиров автобуса в Красноярском крае

В Красноярском крае мужчина напал с ножом на водителя и двух пассажиров автобуса Фото: Артем КИЛЬКИН

В Красноярском крае мужчина ранил ножом водителя и двух пассажиров автобуса Красноярск - Минусинск. Об этом сообщили в региональном МВД.

- По предварительным данным, сегодня около 21:00 часов (17:00 мск) один из пассажиров автобуса, мужчина 1988 г. р., без видимых причин напал с ножом на водителя автобуса во время движения и нанес ему телесные повреждения. Также мужчина ударил ножом двух пассажиров: мужчину 1992 г. р. и женщину 1980 г. р., — гласит текст сообщения ведомства.

Ранее в Ростовской области мужчина напал с ножом на троих пассажирок рейсового автобуса. Одна из женщин умерла на месте, две остальные с резаными ранами попали в больницу. Бандит смог сбежать. Люди рассказали, что все произошло внезапно, и подобной выходки никто не ожидал. Мужчина в какой-то момент просто вскочил и начал размахивать ножом. Известно, что сейчас беглеца уже разыскивают, объявлен план "Перехват".