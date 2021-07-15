Керри в шутку назвал жару в России во время его визита "частью плана США". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спецпосланник президента США по климату Джон Керри пошутил на тему жары в России во время его визита.

"Это было частью моего плана", - сказал он изданию "Коммерсант", комментируя факт, что его визит в Москву совпал с самыми высокими температурными показателями за последние десятилетия.

Спецпосланник президента США по климату Джон Керри посетил Российскую Федерацию с визитом с 12 по 15 июля, где провел по теме климата переговоры с российскими официальными лицами. Так, он обсудил по телефону ряд проблем с президентом России Владимиром Путиным. Также Керри встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и спецпредставителем президента РФ по вопросам климата Русланом Эдельгериевым - во время запланированных встреч.

Напомним, что температурные показатели в Москве на этой неделе побили рекорды многих десятилетий. Так, температура в столице достигала 34 градусов.