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Здоровье16 июля 2021 1:41

Глава ВОЗ допустил вероятность утечки коронавируса из лаборатории

Гебрейесус считает, что отказываться от этой теории возникновения инфекции преждевременно
Анастасия РЫШКОВА
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Глава ВОЗ допустил вероятность утечки коронавируса из лаборатории.

Глава ВОЗ допустил вероятность утечки коронавируса из лаборатории.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил вероятность искусственного происхождения коронавируса.

"Я сам был лаборантом, я иммунолог, который работал в лаборатории. В них случаются инциденты", — цитирует его Associated Press.

Он считает, что отказываться от этой теории возникновения инфекции преждевременно.

Гебрейесус отметил, что властям Китая следовало бы более открыто и "прозрачно" сотрудничать по этому вопросу.

Напомним, что ранее британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что коронавирус был создан китайскими учеными в лаборатории. По их версии, уханьские исследователи работали над усилением природной заразности вируса, чтобы он быстро размножался в клетках человека. Поэтому к нему присоединили новый "шип". Ученые Далглиш и Соренсен считают, что новый "шип" едва ли мог возникнуть у вируса естественным путем.