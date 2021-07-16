Глава ВОЗ допустил вероятность утечки коронавируса из лаборатории. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил вероятность искусственного происхождения коронавируса.

"Я сам был лаборантом, я иммунолог, который работал в лаборатории. В них случаются инциденты", — цитирует его Associated Press.

Он считает, что отказываться от этой теории возникновения инфекции преждевременно.

Гебрейесус отметил, что властям Китая следовало бы более открыто и "прозрачно" сотрудничать по этому вопросу.

Напомним, что ранее британский профессор Ангус Далглиш и норвежский вирусолог Биргер Соренсен заявили, что коронавирус был создан китайскими учеными в лаборатории. По их версии, уханьские исследователи работали над усилением природной заразности вируса, чтобы он быстро размножался в клетках человека. Поэтому к нему присоединили новый "шип". Ученые Далглиш и Соренсен считают, что новый "шип" едва ли мог возникнуть у вируса естественным путем.