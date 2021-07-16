Байден повторил в беседе с Меркель обеспокоенность строительством "Северного потока - 2". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский президент Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель на совместной конференции заявили, что США и Германия имеют разногласия по "Северному потоку — 2", но при этом сошлись во мнении, что Украина должна сохранить статус газового транзитера.

"Добрые друзья могут расходиться во мнении", - сказал Байден.

Президент США добавил, что после его вступления в должность дополнительные санкции против газопровода "не имели смысла" из-за того, что он был почти завершен, но имелся смысл обсуждать с Меркель, как предотвратить использование трубопровода в качестве инструмента "шантажа" со стороны России. Москва отрицает подобные обвинения.

Канцлер Германии в свою очередь отметила, что "Северный поток — 2" является дополнительным проектом, и не лишает Украину транзита российского газа.

"Украина остается транзитной страной для природного газа, у Украины, как у любой другой страны, есть право на территориальный суверенитет, поэтому мы участвует в минском процессе, и что мы будем действовать активно, если Россия не будет учитывать это право Украины быть страной-транзитером", - сказала Меркель.

"Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство планируется завершить в 2021 году.