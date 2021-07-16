Байден: введение санкций против "Северного потока — 2" не имело смысла

Байден заявил, что введение санкций против "Северный поток — 2" не имело смысла. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что введение санкций в отношении участников проекта "Северный поток - 2" не имело смысла, так как трубопровод почти достроен.

"Моя позиция по "Северному потоку - 2" известна в течение определенного времени. Хорошие друзья могут не соглашаться. К тому моменту, когда я стал президентом, он [трубопровод] был завершен на 90%, и вводить санкции не имело никакого смысла", - сказал он.

По мнению американского лидера, больший смысл имело обсуждать с канцлером Германии то, пытается ли Россия якобы использовать газопровод для шантажа по отношению к Украине или другой стране.

Байден и Меркель поручили своим командам рассмотреть меры, которые можно совместно принять для укрепления или ослабления энергетической безопасности Европы и Украины российскими действиями.