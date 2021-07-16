Эксперт раскрыл, что на самом деле кладут в дешевую колбасу: Уж лучше бы вам попалась соя

Эксперт раскрыл, что на самом деле кладут в дешевую колбасу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель правления конфедерации обществ потребителей (КонФОП) Дмитрий Янин на вопросы журналистов "КП" о составе колбасы, ответил, что в некоторых колбасных продуктах попадаются части организма животных, съедобность которых вообще вызывает вопросы.

- В дешевой колбасе мясо может быть очень специфическим. Используются шкуры животных, хрящи, сухожилия, измельченные кости и такие части организма животных, съедобность которых вообще вызывает вопросы. Что лучше: такого рода «натуральные» ингредиенты в колбасе или добавленная в качестве заменителя мяса в колбасный продукт соя — вопрос спорный. И в том, и в другом случае это не самое здоровое питание, - считает эксперт.

Другой эксперт, опрошенный нашими журналистами - гендиректор компании «РЕММА», председатель Гильдии предприятий торговли и услуг при Московской торгово-промышленной палате Екатерина Карпунина отметила, что по действующему техрегламенту, производители обязаны классифицировать мясные продукты по процентному содержанию мяса, но не обязаны указывать, из какого мяса сделана колбаса.