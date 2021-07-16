Цены на бананы в России обновили пятилетний максимум Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Цены на бананы в России обновили пятилетний максимум, вернувшись на уровень 2016 года. По сравнению с минувшим 2020 годом они подорожали в полтора раза. Об этом в пятницу, 16 июля, пишет издание РБК, ссылаясь на информацию Росстата.

Пик цен на бананы на территории страны наблюдался в апреле – эти фрукты тогда стоили 89,3 рубля за килограмм. В июне их стоимость снизилась до 84,1 рубля за килограмм. Абсолютный ценовой максимум специалисты ведомства зафиксировали в марте 2015 года, когда цена на килограмм бананов в магазинах достигала 96,2 рубля.

- Стабильный спрос на фоне сбоев в цепочках поставок из-за эпидемии коронавируса привел к росту цен, варьирующийся «от страны к стране». В первом квартале текущего года бананы подорожали в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Это было вызвано стабильным спросом на фрукты внутри государства, ослаблением курса рубля к доллару и локальным дефицитом поставок из Эквадора, на которой пришлось более 96 процентов импорта, - сообщили эксперты исследовательской компании IndexBox.

При это сообщается, что РФ в настоящее время входит в тройку крупнейших мировых импортеров бананов после Соединенных Штатов и Китая.