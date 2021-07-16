Ирина Волынец предложила проводить психологические консультации перед экзаменами для школьников

В России предложили проводить психологические консультации для школьников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила разработать регламент по консультированию психологами школьников 9 и 11 классов в период подготовки и проведения итоговых экзаменов. Соответствующее обращение она направила на имя министра просвещения Сергея Кравцова.

Омбудсмен добавила, что тема ЕГЭ, ОГЭ и связанного с экзаменами напряжения у школьников является самой обсуждаемой с момента введения системы единой аттестации.

«В целях сохранения психологического здоровья школьников прошу Вас рассмотреть возможность введения регламента по проведению консультаций психологов школьников 9-х и 11-х классов в период подготовки и проведения экзаменов», — цитирует текст обращения RT.

Волынец добавила, что такие консультации должны проводиться за счет государственного бюджета на заявительной основе. Кроме того для учеников можно открыть линию психологической поддержки, куда школьники также смогли бы обращаться в любое время, передает Москва 24.

Напомним, ранее в Минобрнауки сообщили, что теперь абитуриенты в России смогут сами выбирать, по каким экзаменам поступать в вуз. Среди вариантов — результаты ЕГЭ, общеобразовательного вступительного экзамена или профессионального испытания, передает телеканал «360».