Захарова – о заявлении Борреля по Афганистану: «Сначала создали проблему, потом ищут ответственных» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова раскритиковала слова вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля о ситуации на территории Афганистана и «общей ответственности» за происходящее в стране. Свое мнение по этому поводу дипломат выразила в Telegram-канале в пятницу, 16 июля.

Боррель накануне заявил, что Евросоюз поддерживает инклюзивные процессы в Афганистане через политическое решение конфликта. Он сообщил, что в будущем сотрудничество Афганистана с ЕС будет строится на основе «демократических достижений», которые произошли в стране за последнее время.

- Набрался смелости, обвёл всех присутствующих взглядом (а это в первую очередь соседи Афганистана, которые много лет принимают на себя удар последствий коллективного Запада) и заявил, что ситуация в Афганистане - общая ответственность! Все в лучших традициях: сначала создали проблему, теперь ищут ответственных и взывают к коллективным усилиям. Так было в Ираке, Ливии, теперь в Афганистане, - написала Мария Захарова.

Представитель МИД России добавила также, что во время своего выступления Боррель призвал к созданию в Афганистане «зелёного будущего». Мария Захарова отметила, что далеко не все в регионе соотнесут это с климатической повесткой.