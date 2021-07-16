Видео испытаний легкого танка «Спрут-СДМ1» на Черном море опубликовал Ростех. Фото: официальный сайт Ростеха

Легкий плавающий танк «Спрут-СДМ1» прошел первый этап государственных испытаний в морских условиях. В скором времени стартует второй этап, во время которого боевая машина подтвердит возможности своего вооружения на плаву. Видео испытаний легкого танка «Спрут-СДМ1» на Черном море опубликовали в пятницу, 16 июля, на официальном сайте государственной корпорации «Ростех».

Во время первого этапа морских испытаний танк показал высокие водоходные качества, а также подтвердил возможность транспортировки большими десантными судами. На втором этапе военная машина покажет работу самоходной противотанковой пушки 2С25, а также продемонстрирует эффективность применения данного вооружения во время штиля или сильных волн.

- «Спрут-СДМ1» не уступает по огневой мощи танкам типа Т-80, Т-90, а по подвижности на суше и воде находится на уровне БМД-4М. Этот танк может решать сложные тактические задачи. В первую очередь, «Спрут» создается для российских Воздушно-десантных войск, но, скорее всего, в ближайшем будущем он заинтересует заказчиков из-за рубежа. Мы ориентируемся на рынки Индии, Азии и Ближнего Востока, - рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Сообщается, что цикл государственных испытаний легкого плавающего танка планируется завершить в начале 2022 года.