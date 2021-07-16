Самолет АН-28 пропал с радаров в Томской области. Фото: Igor Dvurekov/wikimedia.org

Пассажирский самолет АН-28 пропал с радаров в Томской области. По предварительной информации, на борту воздушного судна находятся 13 человек. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщил источник сайта kp.ru.

Последний сеанс связи с самолетом был в 12:00 по местному времени, после этого времени пилоты не выходят на связь. По предварительной информации, на борту сработал аварийный маяк.

Самолет принадлежит авиакомпании «Сибирская легкая авиация». В настоящее время специалисты ведут поиски пропавшего с радаров пассажирского воздушного судна. На поиски уже направлена авиация, в том числе вертолеты Ми-8.

Чуть позже источник КП-Новосибирск в оперативных службах Томской области сообщил, что борт летел из города Кедрового в Томск. На место возможного крушения по сигналу маяка в Бакчарский район отправлена авиация и наземные спасательные группы, поиск пропавшего судна продолжается.