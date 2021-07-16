В Москве снимут запрет на работу по ночам заведений общепита с 19 июля 2021 Фото: Иван МАКЕЕВ

С 19 июля в Москве будет снят запрет на работу по ночам для заведений общепита, которые соблюдают эпидемические меры на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу, 16 июля, говорится в указе московского мэра Сергея Собянина.

Кроме того, в соответствии с документов, в российской столице вновь разрешено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах и барах при соблюдении мер профилактики.