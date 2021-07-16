Минтранс: пассажиры к 2030 году смогут по биометрии оплачивать проезд в аэропортах и на вокзалах РФ

Пассажиры к 2030 году смогут по биометрии оплачивать проезд в аэропортах и на вокзалах РФ Фото: Иван ВИСЛОВ

Пассажиры к 2030 году смогут при помощи биометрии оплачивать проезд, а также проходить досмотры в аэропортах и на вокзалах России. Об этом говорится в «Стратегии цифровой трансформации», разработанной Министерством транспорта РФ.

Как отмечают в ведомстве, пассажиры получат цифровые профили, и смогут «забыть о необходимости бумажных документов», а при помощи биометрии оплачивать проезд и «быстро проходить досмотры в аэропортах и на вокзалах»

Уточняется, что в результате нововведения количество часов на прохождение контрольных мероприятий на погранпереходах снизится более чем на 90 процентов.

Кроме того, как сообщается, в 2030 году почти на четверть должно сократиться время ожидания городского общественного транспорта, скорость перемещения пассажиров в котором возрастет на 37 процентов.

«Безопасность, надежность и непрерывность функционирования всех объектов транспортной инфраструктуры будут контролироваться с помощью "цифровых двойников", для моделирования транспортных потоков будут использоваться технологии искусственного интеллекта», - говорится в документе.

Напомним, ранее сообщалось, что оплатить бесконтактным способом с помощью биометрических данных «по лицу» покупки в супермаркетах и проезд в городском общественном транспорте можно будет уже к концу текущего года. Незадолго до этого в Госдуме выступили с инициативой ввести ответственность за подделку биометрических данных.