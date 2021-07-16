Владимир Путин назначил Андрея Храпова на должность замглавы МВД РФ

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин произвел перестановки в руководстве Министерства внутренних, поручив освободить от должности заместителя министра внутренних дел генерал-полковника полиции 65-летнего Михаила Ваничкина. На его место замглавы ведомства назначен генерал-лейтенант полиции Андрей Храпов. Соответствующий указ российского лидера опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить генерал-лейтенанта полиции Храпова Андрея Ивановича заместителем министра внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», - говорится в документе.

Указ главы государства вступает в силу со дня подписания – с пятницы, 16 июля.

Андрей Храпов стал руководителем Главного управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел в 2016 году. В следующем году ему присвоили специальное звание генерал-лейтенанта полиции.