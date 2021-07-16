Умер Вадим Гаевский, театральный критик и педагог

Вадим Гаевский. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

На 92-м году жизни умер театральный и литературный критик, балетовед, заслуженный деятель искусств РФ Вадим Гаевский. О смерти деятеля искусств сообщил ректор Государственного института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский.

Ректор института назвал знаменитого критика школой «не столько человеческих качеств, сколько профессионального мастерства». «При всей своей мягкости он умел занимать непримиримую позицию, в вопросах, которые казались ему принципиальными, и не всегда был прав, но профессионал он был непревзойденный», - приводит «Известия» слова ректора ГИТИС.

Вадим Гаевский работал научным сотрудником Института истории искусств, а в период с 1970 по 1972 год был научным сотрудником Института философии АН СССР. В 1990 и по 1998 год он был членом редколлегии театрального журнала «Московский наблюдатель», а с 1992 года завкафедрой истории театра и кино историко-филологического факультета Российского гуманитарного университета, с 1993 года – заведовал кафедрой театроведения РГГУ.