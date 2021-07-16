Минобороны РФ: боевики собираются инсценировать химатаку в день инаугурации президента Сирии

Боевики собираются инсценировать химатаку в день инаугурации президента Сирии Фото: REUTERS

Боевики «Хайат Тахрир Аш-Шам»* собираются инсценировать химическую атаку в Идлибской зоне деэскалации в день инаугурации сирийского президента. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«Из различных источников поступают сведения о подготовке боевиками террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* провокации в Идлибской зоне деэскалации», - сообщил замруководителя ЦПВС, уточнив, что возможная дата проведения провокации - субботу, 17 июля – «в день инаугурации президента Сирии».

Кулить отметил, что террористы планируют химическую атаку в районах населенных пунктов Серакаб и Хан-Шейхун с привлечением псевдогуманитарной организации «Белые каски» и местных медиаресурсов, чтобы обвинить в произошедшем сирийское правительство.

По его словам, сирийское правительство предприняло ряд мер для обеспечения безопасности. В южных районах Сирии выставлены дополнительные посты, проводятся проверки автотранспорта с целью не допустить переброски оружия для «спящих ячеек» боевиков.

Напомним, ранее Башар Асад, который занимает пост главы Сирии с 2000 года, был избран на еще один семилетний президентский срок. В ходе голосования он получил 95,1 процента голосов избирателей, кандидат от внутренней оппозиции Махмуд Мерии получил 3,3 процента.

«Хайат Тахрир Аш-Шам»* - одно из названий запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра»