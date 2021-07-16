Переходящим на «шведский стол» при пандемии отелям в Турции грозит штраф или закрытие Фото: Иван МАКЕЕВ

Турецкие отели, которые переходят на «шведский стол» в период пандемии коронавирусной инфекции, могут быть оштрафованы или вовсе закрыты. Об это сообщил глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

Как уточнил глава Федерации отельеров в том случае, если в ходе проверок со стороны Министерства культуры и туризма Турции в отеле выявляются нарушения, то гостиница подвергается штрафу.

«Если гостиничное предприятие продолжает упорствовать в нежелании следовать установленным нормам, то оно может быть закрыто. На сегодняшний день уже несколько таких гостиниц были подвергнуты штрафам, а впоследствии закрыты», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Напомним, в конце мая Федерации отельеров Турции сообщили, что турецкие отели не собираются отказываться от системы «все включено» (all inclusive) после отмены полного локдауна в республике. Однако позже систему «шведских» столов все таки отменили.