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В мире16 июля 2021 22:48

Переходящим на «шведский стол» при пандемии отелям в Турции грозит штраф или закрытие

Министерства культуры и туризма республики проводят проверки в отелях
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Переходящим на «шведский стол» при пандемии отелям в Турции грозит штраф или закрытие

Переходящим на «шведский стол» при пандемии отелям в Турции грозит штраф или закрытие

Фото: Иван МАКЕЕВ

Турецкие отели, которые переходят на «шведский стол» в период пандемии коронавирусной инфекции, могут быть оштрафованы или вовсе закрыты. Об это сообщил глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

Как уточнил глава Федерации отельеров в том случае, если в ходе проверок со стороны Министерства культуры и туризма Турции в отеле выявляются нарушения, то гостиница подвергается штрафу.

«Если гостиничное предприятие продолжает упорствовать в нежелании следовать установленным нормам, то оно может быть закрыто. На сегодняшний день уже несколько таких гостиниц были подвергнуты штрафам, а впоследствии закрыты», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Напомним, в конце мая Федерации отельеров Турции сообщили, что турецкие отели не собираются отказываться от системы «все включено» (all inclusive) после отмены полного локдауна в республике. Однако позже систему «шведских» столов все таки отменили.