Демонстранты в Салониках сожгли флаг США. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Салониках во время демонстрации сожгли американский флаг в знак протеста из-за вмешательства США во внутренние дела Кубы, сообщает агентство Sputnik Греция.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США готовы оказать "кубинскому народу" помощь, если это не сделает правительство страны.

На прошлой неделе на Кубе прошли первые за много лет многолюдные протесты. Митингующие требуют провести свободные выборы и решить их социальные проблемы. Однако власти Кубы утверждают, что за протестами стоит Вашингтон. В Белом доме эту информацию считают "серьезной ошибкой".

Акция "против недопустимого империалистического вмешательства Соединенных Штатов Америки на Кубе" прошла возле генконсульства США. На улицы вышли несколько десятков человек.

"Страну Фиделя не сломают угрозы! Руки прочь от коммунистов!", — кричали демонстранты, они облили флаг США горючей смесью и подожгли его.