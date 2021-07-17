Минсельхоз не согласовал с Италией ввоз пармезана в Россию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Менсельхозе сообщили о том, что сыр пармезан не может быть исключен из списка санкционной продукции на основании того, что он не является безлактозным. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее посол Италии в России Паскуале Терраччано сообщил, что вопрос исключения пармезана из списка контрсанкций часто поднимался в процессе обсуждения с российскими властями. Но результат пока отрицательный.

Пармезан не содержит лактозу, подчеркнул дипломат. А безлактозные продукты не запрещены для ввоза в Россию. Власти Италии продолжат переговоры по этой теме, заверил Терраччано.

Отказ Минсельхоза связан с данными Всероссийского научно-исследовательского института метрологической службы (ВНИИМС). Так, специалисты утверждают, что технология производства твердых сыров предусматривает сбраживание лактозы до моносахаридов глюкозы и галактозы от нескольких суток до двух недель, а затем происходит созревание сыра.

В Минсельхозе при оценке запроса итальянской стороны сослались на технический регламент Таможенного союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» «продукт переработки молока безлактозный» содержит не более 0,1 гр лактозы на 1 л готового к употреблению продукта.