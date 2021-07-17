В доме Романовых осудили отмену Царского крестного хода в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор канцелярии российского Императорского Дома Александр Закатов в интервью радио «Комсомольская правда» обсудил с журналистами вопрос проведения Царского крестного хода, осудив его отмену в Екатеринбурге.

«Во всяком случае, во время крестного хода инвестиционные проекты не заключаются. Однако это не то событие, на котором должны быть решены какие-то коммерческие вещи. Зараза действует везде. Она заражает и миллионеров, и бедных, и убогих, и властьимущих», - заявил Закатов.

Как считает директор канцелярии российского Императорского Дома, в этой ситуации «очевидно двойные стандарты и какое-то наследие эпохи богоборчества, когда в душе все-таки живет раздражение против именно церкви».

Напомним, власти решили отменить царский крестный ход в Екатеринбурге из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Традиционно крестный ход проводится 17 июля - в годовщину гибели императора Николая II. В шествии принимает участие десятки тысяч людей, которые идут тем же путем, которым когда-то везли останки расстрелянных членов царской семьи и их слуг. Маршрут начинается у Храма-на-Крови и заканчивается у монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме.