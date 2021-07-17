Кубинская вакцина Abdala показала эффективность 100% против тяжелых форм коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Разработанная на Кубе вакцина от коронавирусной инфекции Abdala в ходе третьей фазы клинических испытаний показала стопроцентную эффективность против тяжелых форм вируса и летального исхода. Об этом сообщили разработчики.

«Уже получены данные об эффективности по итогам третьей фазы клинических испытаний Abdala, результаты отличные», - приводит агентство Prensa Latina слова директора разработавшего вакцину Центра генной инженерии и биотехнологии Марты Айалы.

По ее словам, фокус-группу исследования эффективности вакцины от коронавируса собираются увеличить до 300 тысяч человек.

Во второй половине июня на Кубе сообщили о завершении клинических испытаний Abdala, эффективность которого против симптоматического протекания коронавирусной инфекции составила 92,28 процентов. Центр государственного контроля за лекарствами, оборудованием и медицинскими приборами (CECMED) Кубы разрешил экстренное применение препарата.

Как писал сайт kp.ru, согласно исследованиям НИЦЭМ имени Гамалеи, опубликованным в ведущем международном журнале Vaccines, российская вакцина против коронавируса «Спутник V» эффективна против новых штаммов COVID-19.