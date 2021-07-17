Умер Биз Марки, американский рэпер

Биз Марки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В возрасте 57 лет из жизни ушел американский рэпер и актер Марсель Тео Холл, более известный как Биз Марки. О смерти артиста сообщил агент исполнителя Дженни Изуми.

Как передает издание Variety, по словам представителя артиста, репер умер вечером в кругу семьи.

Согласно данным портала TMZ, причиной смерти артиста могли стать осложнения, вызванные сахарным диабетом.

Рэпер Биз Марки прославился благодаря песне Just a Friend, которая заняла девятое место в чарте Billboard Hot 100. Исполнитель также снимался в кино. Зрителям он знаком по роли в фильме «Люди в черном 2».

Напомним, в конце мая умер молодой американский рэпер Дашон Морис Робертсон, более известный как Lil Loaded, который в последнее время стремительно набирал популярность среди молодежи. Исполнитель прославился хитом «6locc 6a6y», а также треками «Gang Unit» и «Link Up». Предположительно, причиной смерти 21-летнего артиста стала передозировка наркотиков.