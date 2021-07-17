Партия "Единая Россия" запустила сайт для сбора идей в народную программу Фото: REUTERS

Партия «Единая Россия» запустила специальный сайт, куда граждане смогут направить свои предложения и инициативы для включения в народную программу партии. Об этом сообщил секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак, отметив, что сделать это возможно как онлайн, так и офлайн.

Турчак уточнил, что предложения и корректировки собирались из российских регионов, однако разрез был не только региональный, но и муниципальный для того, чтобы «каждый житель увидел в этой программе себя». По его словам, каждый россиянин может стать соавтором программы «Единой России», что поможет сделать партию по-настоящему народной.

«Мы получим срез мнений, сможем лучше понять ожидания людей, расставить приоритеты работы. Мы сделали удобный и эффективный инструмент прямого диалога. Наша практика показывает, что незначительных предложений не бывает», - сказал он, отметив, что в партии внимательно проанализируют все идеи и замечания, которые поступят.

Принять участие в формировании народной программы можно на сайте np.er.ru двумя способами: проголосовать за предложения в одном из девяти разделов или же самому направить свои предложения через специальную форму.

Кроме того, Турчак рассказал и об офлайн формат, когда можно заполнить анкету в региональной общественной приемной партии или у депутата, избранного от того округа, где проживает гражданин.

Как писал сайт kp.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин дал старт избирательной кампании «Единой России» в Москве. Лидер московского списка «ЕР» отметил, что несмотря на все сложности в период пандемии коронавирусной инфекции ни одна программа не была остановлена.