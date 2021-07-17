Следствие просит домашний арест для девушки, сбившей трех детей на пешеходном переходе в Москве

Следствие попросило Никулинский суд Москвы отправить под домашний арест Валерию Башкирову, которая ранее сбила на пешеходном переходе трех детей. В результате происшествия один ребенок скончался от полученных травм, двое были госпитализированы. Об этом сообщил пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев.

«Никулинский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Валерии Башкировой. Она обвиняется в совершении ДТП», - приводит РИА Новости сообщение пресс-секретаря Мосгорсуда.

Лазарев уточнил, что, по предварительным данным, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Башкировой предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». За это правонарушение предусматривается лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, 18-летняя первокурсница факультета журналистики одного из московских вузов сбила на «зебре» семью. Выяснилось, что девушка получила права в прошлом году, и семья подарила ей Mazda 3.

Как писал сайт kp.ru, в ночь с 16 на 17 июля в одной из больницы Москвы умер пятилетний мальчик, которого сбили вместе с семьей. Когда вертолет забирал его с места ДТП, ребенок уже был в критическом состоянии. Он находился в состоянии комы с перелом основания черепа.