Эксперт описал схемы мошенничества с помощью фальшивых сайтов продажи билетов и туров Фото: Shutterstock

В России в настоящее время полным ходом идет сезон отпусков: жители страны постоянно покупают билеты и путевки через сайты. В интервью сайту kp.ru директор Научно-исследовательского финансового института при Минфине России Владимир Назаров предупредил россиян о новых схемах мошенничества с помощью фальшивых сайтов продажи билетов и туров.

По словам эксперта, в 2021 году только перед майскими праздниками злоумышленники создали около пятидесяти фишинг-сайтов с возможностью покупки туристических продуктов и билетов на самолет. Такие ресурсы, как правило, маскируются под всем известные туристические компании и агрегаторы, или же позиционируют себя новые туристические фирмы.

- Жертв мошенники заманивают низкими ценами, акциями для раннего бронирования, бонусами, скидками и даже кэшбэком. В реальности же у клиентов крадут деньги или личные данные. Защититься поможет простая внимательность. Необходимо проверить, входит ли компания в единый федеральный реестр туроператоров. Также следует проверить, действительно ли вы находитесь на официальном сайте компании. Различия между оригинальным ресурсом и подделкой могут заключаться в одной букве или символе в адресной строке, - объяснил Владимир Назаров.

Кроме того, предупредил эксперт, всегда надо проявляться осторожность при аренде недвижимости или транспорта во время путешествий, поскольку мошенники нередко просят перевести им аванс, а после просто перестают выходить на связь.

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