МАК приступил к расследованию инцидента с Ан-28 в Томской области. Фото: ФКУ Сибирский авиационный поисково-спасательный центр

Межгосударственный авиационный комитет создал специальную комиссию, которая займется расследованием инцидента с жесткой посадкой пассажирского самолета Ан-28 в Томской области. Расследование уже началось, сообщается в субботу, 17 июля, на официальном сайте МАК.

- На борту воздушного судна находились два члена экипажа, два техника и 15 пассажиров. Самолет в результате жесткой посадки получил значительные повреждения. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиационного происшествия, которая уже приступила к работе, - говорится в сообщении.

Как сообщал сайт kp.ru, пассажирское судно Ан-28 авиакомпании «Сибирская легкая авиация» выполняло рейс из города Кедровый в Томск. После взлета экипаж самолет перестал выходить на связь, а позже совершил жесткую аварийную посадку в тайге. Все находившиеся на борту люди выжили. По словам пилота Фаруха Хасанова, у Ан-28 перед аварийной посадкой отказали оба двигателя.