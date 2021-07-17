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Политика17 июля 2021 23:59

Саакашвили рассказал о планах США захватить Донбасс в 2014 году

Политик сообщил, что получил смс от экс-директора ЦРУ и экс-главы Центрального командования США Дэвида Петреуса
Анастасия РЫШКОВА
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Саакашвили рассказал о планах США захватить Донбасс в 2014 году.

Саакашвили рассказал о планах США захватить Донбасс в 2014 году.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что в разгар боев в Донбассе у США был план по захвату Донецка.

Политик заявил, что экс-директор ЦРУ и экс-глава Центрального командования США Дэвид Петреус склонял киевские власти к наступлению на Донецк, но при этом он не уточнил, когда именно планировалась операция.

"Я помню, был момент, когда они могли взять Донецк. Я не от себя это говорю — мне генерал Петреус <…> направил тогда длинную СМС, я был на севере штата Нью-Йорк, на каком-то празднике. Он говорит: "А, Б, В, Г, Д" — по пунктам расписано, почему сейчас хороший момент заходить в Донецк", — сказал Саакашвили в в интервью каналу "Украина 24".

Саакашвили отметил, что после этого позвонил тогда еще президенту Украины Петру Порошенко и попытался обсудить с ним предложение американского генерала. По его словам, Порошенко ушел от ответа.

Напомним, что кризис в Донбассе продолжается уже семь лет. По данным ООН, жертвами стали более 13 тысяч человек. Донбасс становится частой темой обсуждения на встречах контактной группы в Минске.