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Звезды18 июля 2021 0:18

В Каннах победил фильм, зрителям которого вызывали скорые

Сцены нового фильма "Титан" режиссера Жюли Дюкорно оказались тяжелы для восприятия не подготовленной публики
Анастасия РЫШКОВА
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В Каннах победил фильм, зрителям которого вызывали скорые.

В Каннах победил фильм, зрителям которого вызывали скорые.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Каннах прошел 74-й международный кинофестиваль. Во время просмотра одной из лент, которая в итоге стала победителем, нескольким десяткам зрителей потребовалась помощь скорой помощи.

Сцены нового фильма "Титан" режиссера Жюли Дюкорно оказались столь тяжелы, что из стала стали выводить людей.

Фильм "Титан" не имеет ничего общего с античной мифологией, картина о протезе из этого сверхпрочного материала. В кадрах фильма не завуалированно показаны кровь, насилие, заказные убийства, бесконечные оргии, в которых участвует главный герой, он же героиня, то есть трансгендер.

Ранее kp.ru сообщал, что второй по значению каннский конкурс «Особый взгляд» выиграла снятая в Северной Осетии картина Киры Коваленко «Разжимая кулаки».

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