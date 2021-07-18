Умер Александр Старовойтов, первый директор ФАПСИ. Фото: Пензенский государственный университет.

Умер Александр Старовойтов. Герой России, бывший гендиректор Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) скончался на 81-м году жизни. Об этом в сообщила пресс-служба кабмина.

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной Старовойтова.

"Александр Владимирович многое сделал для развития отечественной науки, укрепления обороноспособности нашей страны. Именно он стоял у истоков создания ФАПСИ — одной из крупнейших российских спецслужб", — сказано в телеграмме премьра.

Он также отметил, что благодаря Старовойтову были разработаны системы информационной безопасности России, проведена цифровизация и автоматизация систем правительственной и оперативной связи.

Старовойтов руководил разработками с применением микропроцессорной техники, им организовано их промышленное производство, что обеспечило безопасность автоматизированных систем управления — от космоса до глубоководных объектов.

Александр Старовойтов - генерал армии в отставке, специалист по криптографическим методам защиты информации родился 18 октября 1940 года в Саратовской области.

В 1983-1986 годах он был гендиректором НПО "Кристал", участвовал в разработках систем обеспечения информационной безопасности, которая используется в Вооруженных силах, в органах правительственной связи и информации, в кредитно-финансовых учреждениях.

С 1991 по 1998 год председатель Комитета правительственной связи при президенте СССР. В это же время он возглавил ФАПСИ. В 1999 году Старовойтов награжден званием Героя России.