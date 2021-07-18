Саакашвили рассказал о предложении генерала США захватить Донбасс

Экс-президент Грузии Саакашвили рассказал о планах США захватить Донбасс. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал журналистам о планах Соединенных Штатов Америки захватить Донецк.

Политик заявил, что экс-директор ЦРУ и экс-глава Центрального командования США Дэвид Петреус склонял киевские власти к наступлению на города. При этом бывший президент не уточнил, в какое время планировалась операция.

"Я помню, был момент, когда они могли взять Донецк. Я не от себя это говорю — мне генерал Петреус направил тогда длинную смс, я был на севере штата Нью-Йорк, на каком-то празднике. Он говорит: "А, Б, В, Г, Д" — по пунктам расписано, почему сейчас хороший момент заходить в Донецк", — сказал Михаил Саакашвили в интервью каналу "Украина 24".

По словам Саакашвили, после этого предложения он позвонил тогда еще президенту Украины Петру Порошенко и сделал попытку обсудить с ним этот вопрос, но политик ушел от ответа.

Напомним, что кризис в Донбассе продолжается уже 7 лет. По данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более тринадцать тысяч человек. На встречах контактной группы в Минске Донбасс является основной темой обсуждений. Было принято несколько документов, направленных на разрешение конфликта. Так, в июле 2020 года в силу вступил всеобъемлющий режим перемирия, но с февраля 2021 года ситуация вновь усугубилась.